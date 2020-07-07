بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ميلان يستدرج يوفنتوس.. وتشيلسي ضيفًا على بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات القوية في الدوريات الأوروبية، حيث يلتقي ميلان مع يوفنتوس في قمة الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإيطالي، بينما تقام 3 مباريات في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي. وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي (الجولة 34) 7:00 كريستال بالاس x تشيلسي تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports HD 1) - (beIN Sports HD 2) 7:00 واتفورد x نوريتش سيتي تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports HD 5) 9:15 أرسنال x ليستر سيتي تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports HD 2) Advertisements الدوري الإيطالي (الجولة 31) 7:30 ليتشي X لاتسيو تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports HD 4) 9:45 ميلان x يوفنتوس تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports HD 1) - (beIN Sports HD 4) الدوري الإسباني (الجولة 35) 7:30 فالنسيا X بلد الوليد تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports HD 3) 10:00 سيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports HD 3)

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