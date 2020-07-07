طبية اتحاد الكرة: بدأنا في تعقيم الملاعب.. وجميع الأجانب سيخضعون للمسحة قبل التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك خطة شاملة لتعقيم الملاعب التي ستقام عليها مباريات بطولة دوري We المصري، لافتًا إلى أنه تم البدء في تنفيذها.

وتقرر عودة مسابقة الدوري في السابع من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت حوالي 5 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

وخلال تصريرحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال سلطان: "تم الانتهاء من إجراء المسحة التانية لكل الأندية، ونقترب من إنهاء المسحة الثالثة، هناك 27 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأندية منهم 20 لاعبًا وحالتهم مستقرة".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "سيتم إخضاع جميع اللاعبين الأجانب للمسحة فور عودتهم من بلادهم للتأكد من سلبية العينة قبل الانضمام لتدريبات أنديتهم".

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وتابع: "حاليًا بدأنا في تجهيز الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري، لتعقيمها وتوفير كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية".

وواصل: "سيتم تعقيم كل المداخل الخاصة بالاستاد من خلال توفير ترمومتر عند بوابات الدخول لفحص اللاعبين والتأكد من سلامتهم، بجانب توفير أدوات التعقيم من كحول وواقي الوجه".

وأكمل: "نسعى لتخصيص مدخل لكل فريق، مدخل للسادة الإعلاميين، بجانب توفير مضخات كحول للتعقيم في ممرات اللاعبين، وبالتأكيد تلك الاجراءات ستتم بناء على إمكانيات الاستاد نفسه".

وأتم: "اقتربنا من تجهيز ستاد القاهرة، وجاري العمل في باقي الملاعب".