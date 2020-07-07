تقارير: المغرب رفضت مقترح إقامة مباريات دوري الأبطال في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير عربية، إن الاتحاد المغربي رفض مقترح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الخاص بإقامة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة الإمارات.

وكان كاف قد أعلن مسبقًا قراره باستكمال منافسات بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية للموسم الجاري، على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة وفي دولة محايدة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية" نقلًا عن بعض التقارير المغربية فإن الاتحاد المغربي رفض نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا للإمارات، متعللًا بأن هذا الخيار سوف يعطي الأفضلية للأهلي والزمالك ضد أندية المغرب.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي قرر فيه كاف إقامة المباريات بالكاميرون خلال شهر سبتمبر، ضغطت مصر حتى يتم نقل المباريات المتبقية للإمارات، وبعد معارضة الجانب المغربي رفض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي بالإجماع هذا الاقتراح.

و من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي البطولة.