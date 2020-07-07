رياضة | بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.

وكان صبحي، قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.

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وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لخوض المباريات المتبقية في بطولة الدوري الممتاز، والاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدا المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية في بداية المران.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، والذي اشتمل على بعض الفقرات القوية والمتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة على المرمى والكرات العرضية.