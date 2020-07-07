رياضة | صراع الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب الهدافين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب الهدافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع في الفترة الأخيرة بين هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك من أجل التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم، ويتصدر اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي ترتيب هذا السباق برصيد 34 هدف (68 نقطة).

واقترب تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو من تلك الصدارة، حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 29 هدف (58 نقطة)، ويريد استغلال ما تبقى من الدوري الإيطالي خاصة في ظل انتهاء فرص ليفاندوفسكي في زيادة عدد أهدافه هذا الموسم بعد نهاية البوندسليجا.

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ويحتل تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج في المركز الثالث برصيد 28 هدف (56 نقطة)، ويأتي اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الرابع برصيد 29 هدف (50 نقطة)، ويتقاسم معه كريستيانو رونالدو هذا المركز برصيد 25 هدف (50 نقطة).

ويغيب ليونيل ميسي عن هذا الصراع في الموسم الحالي، حيث يملك اللاعب الأرجنتيني 22 هدف (44 نقطة) في الليجا مع تبقي 4 جولات فقط وبفارق 12 هدف عن متصدر هدافي الحذاء الذهبي.

وأيضاً شهد هذا الصراع غياب جميع هدافوا البريميرليج، حيث يتصدر جيمي فاردي جدول هدافي البطولة برصيد 21 هدف (42 نقطة)، ويملك محمد صلاح 17 هدف هذا الموسم.