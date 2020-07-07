رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء غد الأربعاء 8 يوليو، على إستاد الإتحاد معقل «السيتيزنز» ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الـ7:00 من مساء غد الأربعاء الموافق 8 يوليو، بتوقيت القاهرة.

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وتنقل مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بالجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي حصريآ عبر قناة «BeIN SPORT HD1».

مانشستر سيتي يسقط في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي

سقط السيتي في المباراة الماضية أمام ساوثهامتون بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند النقطة 66 في المركز الثاني، ولكن كتيبة بيب جوارديولا لا تملك أي أمل في حصد لقب البيرميرليج الذي توج به ليفربول رسميا بعد غياب ثلاثين عاما.

على الجانب الآخر يتطلع نيوكاسل للفوز في مواجهة الغد أمام مانشستر سيتي، لاسيما بعد التعادل أمام وست هام يونايتد بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية، ليتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة، ويعلم صعوبة المواجهة ضد السيتي.