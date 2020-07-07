رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة يوفنتوس وميلان اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة يوفنتوس وميلان اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء القمة الذي سوف يجمع بين يوفينتوس وميلان ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتنطلق قمة الدوري الإيطالي بين يوفينتوس وميلان عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

ميلان يبحث عن استمرار صحوته من أجل التقدم في المراكز للهروب من المركز السابع القابع به برصيد 46 نقطة.

وحقق ميلان الفوز في آخر لقاءاته بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بثلاثية نظيفة أمام لاتسيو.

كما هو الحال لمتصدر الدوري الإيطالي "يوفينتوس"، الذي حقق الفوز في آخر لقاءاته برباعية مقابل هدف أمام تورينو.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1- يوفينتوس برصيد 75 نقطة

2- لاتسيو برصيد برصيد 68 نقطة

3- انتر ميلان برصيد 64 نقطة

4- اتالانتا برصيد 63 نقطة

5- روما برصيد 48 نقطة

6- نابولي برصيد 48 نقطة

7- ميلان برصيد 46 نقطة

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8- هيلاس فيرونا برصيد 42 نقطة

9- بولونيا برصيد 41 نقطة

10- ساسولو برصيد 40 نقطة

11- كالياري برصيد 39 نقطة

12- بارما برصيد 39 نقطة

13- فيورنتينا برصيد 34 نقطة

14- سامبدوريا برصيد 32 نقطة

15- اودينيزي برصيد 32 نقطة

16- تورينو برصيد 31 نقطة

17- جنوي برصيد 27 نقطة

18- ليتشي برصيد 25 نقطة

19- بريشيا برصيد 21 نقطة

20- سبال برصيد 19 نقطة