شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: كارتيرون وافق على التعاقد مع بابل و المثلوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وافق على ضم الثنائى الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى، والتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، حيث وقع الثنائى على عقود الانضمام للنادى الأبيض، ومن المنتظر انضمامهما فى صفقة انتقال حر إلى الفريق الأبيض، بعد الحصول على موافقة المدرب الفرنسى.

ويواصل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تحركاته هذا الأسبوع فى ملف تمديد عقود عددًا من اللاعبين خلال الأسبوع الجارى، حيث قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادى، فى هذا الأمر: "المستشار مرتضى منصور مهتم بأمر التجديد لمجموعة من لاعبى الفريق ويريد إنهاء الأمور مع كل لاعب شخصيًا لإشعارهم بالتقدير وسنعلن من جدد ومن لم يجدد خلال هذا الأسبوع، نجدد بعض العقود السارية من أجل اللاعبين ومحاولة تقديرهم ماديًا، أنا شخصيًا ضد هذا الأمر وأرى أن كل لاعب عليه الالتزام بعقده الذى وقع عليه فى البداية والتجديد فى العام الأخير لكن هذا قرار الإدارة".

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فيما كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحًا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.