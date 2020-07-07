شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بدورى المجموعتين 2014 بعد التعادل مع سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 7 يوليو 2014، نجح الأهلى فى الحفاظ على لقب بطولة الدورى للمرة الثامنة على التوالى، بعد تعادله سلبيا مع سموحة فى ختام الدورة الرباعية، التى ضمت معهما كلا من الزمالك وبتروجت، جاءت المواجهة مصيرية بين الأهلى المتصدر برصيد "6" نقاط بفارق هدف عن وصيفه سموحة، بعد خروج الزمالك، وبتروجت عن المنافسة بعد تلقيهما هزيمتين متتاليتين فى أول جولتين.

حافظ الأهلى على شباكه نظيفة، ليحافظ على اللقب للمرة الثامنة على التوالى، فى أول موسم يكتمل بعد عدم استكمال الدورى لعاميين متتاليين.

أدار المباراة الحكم الدولى محمود البنا باستاد القاهرة، الذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من حسام عاشور، وطارق حامد.

تشكيل الأهلى بقيادة الكابتن فتحى مبروك مكون من: شريف إكرامى، أحمد فتحى، سعد الدين سمير، محمد نجيب (موسى يدان ق 68)، صبرى رحيل، حسام عاشور "كابتن الفريق"، أحمد نبيل مانجا، محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحى (أحمد رءوف ق82)، كريم بامبو (محمد حسن ق89)، عمرو جمال.

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تشكيل سموحة بقيادة حمادة صدقى مكون من: أمير عبدالحميد، أحمد سعيد أوكا، السيد فريد (حمادة يحيى ق79)، شريف حازم، عبدالرحمن فاروق، طارق حامد، إبراهيم عبدالخالق ( بابا أركو ق84)، أيمن أشرف، أحمد حمودى (هشام فتح الله ق 63)، علاء على، هانى العجيزى.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.