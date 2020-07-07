شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: جلسة مرتقبة بين فايلر وصالح جمعة لتحديد مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع في النادي الأهلي عن جلسة مرتقبة سيعقدها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع صالح جمعة لاعب الفريق من أجل تحديد مصيره سواء بالمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية وتجهيزه لخوض لمباريات مع الفريق خلال الفترة المقبلة أو العودة للتدريبات الفردية وإستمرار الإستبعاد من الحسابات الرسمية كما هو الحال منذ بداية تولّى رينيه فايلر تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي.

وقال مصدر أن النية تتجه لدى فايلر لعدم العفو على صالح جمعة وأن يعود اللاعب للتدريبات الفردية ويتم إستبعاده من حسابات الفريق تمهيداً لعرضه للبيع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي ، وأوضح المصدر أن الجلسة التى سيعقدها فايلر مع صالح جمعة ومن قبله ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الذي قاد تدريبات الأهلي طوال الفترة الماضية التى غاب فيها فايلر لتواجده في بلاده سيكون لها دور في تحديد مستقبل صالح جمعة حيث سيستفسر المدير الفني من المدرب العام عن مدى إلتزام اللاعب طوال الفترة الماضية.

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كما سيتفسر المدرب السويسري من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن أحوال صالح جمعة خلال الفترة الماضية ، وذهب المصدر إلى أن فايلر لديه قناعة تامة بأن صالح لن يفيد الفريق سواء لعدم إلتزامه أو لطريقة لعبه التى يرفضها المدير الفني حيث لا يؤدي اللاعب أدواراً دفاعية يحتاجها الفريق وتتطلبها الكرة الحديثة لذا يرى فايلر أنه رحيل صالح هو الحل المناسب لكنه مع ذلك سيستمع لرؤية ديفيد سيزا وعبد الحفيظ وسيجتمع مع اللاعب لحسم مصيره مع الفريق.

ويظهر فايلر في تدريبات الفريق اليوم ،الثلاثاء، حسب تصريحات سيد عبد الحفيظ الأخيرة التى أكد خلالها أن المدير الفني سيكون متواجداً في مران الثلاثاء بعد أجازة طويلة قضاها في بلاده إستمرت قرابة الـ25 يوماً.