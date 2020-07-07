من هو محسن رمضان صفقة اليد الجديدة للأهلى ؟

جدة - عمرو شويل بعد أن أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إتمام ضم محسن رمضان لاعب المنتخب المصري الأول لكرة اليد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد حصل على المركز الثالث والمدلية البرونزية في بطولة العالم لكرة اليد للشباب 2019 تحت 21 سنة، تحت قيادة المدير الفني طارق محروس وهو يلعب في مركز باك يمين ظهير أيمن.

وانتقل اللاعب للنادي الأهلى من صفوف نادي هليوبليس ويعد اللاعب من أبرز المواهب التي ظهرت مع منتخب مصر في مونديال اليد الأخير

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