رسالة نارية من ميدو لمرتضى منصور: «الجنينة» لن تقلل من تاريخ حسن شحاتة

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن البيان الذي أصدره حازم إمام، ضد مرتضى منصور، نجم الفريق الأبيض السابق، لا يصدق، موضحا أن رفع اسم الكابتن حسن شحاتة من منشآت القلعة البيضاء؛ لن يقلل من تاريخ المعلم.

واضاف "ميدو" خلال أولى حلقات برنامجه "أوضة اللبس"المذاع عبر فضائية "النهار" انا مش مصدق ان حازم إمام أصدر بيانا للرد على مرتضى، يريد التوقف عن التحدث عن الرموز أو رفع اسمه من منشآت النادي".

وتابع : "لا يوجد مبنى سيفرق مع قيمة حسن شحاتة أو حازم إمام عند جمهور الزمالك، المستشار قدم إنجازات كثيرة لكن الجنينة أو المبنى لن تقلل أو تزيد من تاريخ حسن شحاتة أو أشرف قاسم".

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ووجه ميدو حديثه لمرتضى منصور، قائلا: ما لا تعرفه أن الأغلبية يحبونك ويريدون أن تستمر رئيسا للزمالك لأنهم يرون أنك بارقة أمل وتحارب للنادي رغم وجود سلبيات، اكسب هؤلاء وستجدهم دائما في ظهرك ويقدرون ما تعمله من أجل الزمالك.

يُذكر أن حازم إمام أكد أنه لم يتلق أى دعوة أو اتصال من أجل الحضور إلى نادى الزمالك يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أنه تحت أمر النادي حال تلقي دعوة وسيكون أول المتواجدين داخل نادي الزمالك.