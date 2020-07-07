رياضة | مقابل مبلغ ضخم.. الإسماعيلي يوافق على بيع نجم جديد من الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 06:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقابل مبلغ ضخم.. الإسماعيلي يوافق على بيع نجم جديد من الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي الإسماعيلي مطالبه في الساعات القليلة الماضية للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مسئولو نادي الإسماعيلي على ترحيبهم بفكرة بيع عبد الرحمن مجدي نجم الفريق في الصيف المقبل ولكن بشرط الحصول على مبلغ معين لضمه.

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واشترط مسئولو نادي الإسماعيلي الحصول على مبلغ 35 مليون جنية للموافقة للموافقة على فكرة رحيل عبد الرحمن مجدي في نهاية الموسم الجاري.

وينوي مسئولو الدراويش تسويق عبد الرحمن مجدي في الأيام القادمة لجلب عرض أوروبي مناسب له في الصيف ليحصل على فرصة إحتراف في الخارج.

يذكر أن عبد الرحمن مجدي كان قد أكد انه لا يرغب في اللعب لأي نادي داخل مصر غير الإسماعيلي وهدفه الأول هو الاحتراف في أوروبا وسط اهتمام من جانب الأهلي والزمالك منذ فترة بضم اللاعب.