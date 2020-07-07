رياضة | مواعيد مباريات دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 06:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإتحاد الأوربي لكرة القدم عودة بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخري بعد أن توقفت لأكثر من 4 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم حيث كانت اخر مواجهة بين نادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني فى شهر فبراير الماضي والتي شهدت إقصاء حامل لقب البطولة على يد النادي الإسباني ضمن منافسات إياب دور ال16 من عمر البطولة الأوربية.

وحدد الإتحاد الأوربي يوم 7 و 8 أغسطس المقبل لاستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخري واستكمال باقي مباريات دور ثمن النهائي والذي يتبقي له أربعة مباريات وهم.

بايرن ميونيخ الألماني VS تشيلسي الإنجليزي.

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برشلونة الأسباني VS نابولي الإيطالي.

يوفنتوس الإيطالي VS ليون الفرنسي.

ريال مدريد الإسباني VS مانسشتر سيتي الإنجليزي.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انه بداية من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ستلعب المواجهات بمباراة واحدة على أن تكون المباراة النهائية فى مدينة لشبونة البرتغالية بدلا من مدينة اسطنبول التركية.