شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب الجبلاية بالحصول على نتيجة فحوصات كورونا للفريق فى نفس يوم التحليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت إدارة الكرة بنادى الزمالك من الاتحاد المصرى لكرة القدم، الحصول على نتيجة فحوصات كورونا التى يخضع لها الفريق، فى نفس يوم التحليل حتى يتمكن الفريق من التدريب فى اليوم التالى لإجراء التحاليل، خاصة إنه فى حالة إجراء تحاليل دورية للاعبين سيضطر الفريق إلى انتظار النتيجة حتى لا يكون أحدًا مصابا بذلك الفيروس ويقوم بنقله إلى زملائه بالفريق الأبيض.

ويواصل الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة مصابى الفريق بفيروس كورونا حيث يخضع الثنائى مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق ومنتصر الرملى إدارى الفريق للعزل المنزلى، بعد تأكد إصابتهم بذلك الفيروس فى المسحة الأولى التى أجراها الفريق يوم الجمعة الماضى كما يواصل أيضًا محمد عواد حارس الفريق، العزل المنزلى، رغم سلبية المسحة الثانية حيث ينتظر الحارس الخضوع غدًا لمسحة جديدة من أجل التأكد من تعافيه بشكل تام من ذلك الفيروس، حيث سينتظر عواد نهاية مدة الأسبوعان للتأكد تماما من تعافيه من الإصابة.

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فيما حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكره أحد يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، استعداداً لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى سيجريها الفريق غد، الثلاثاء، فى مقر النادى، حيث حدد جهاز الزمالك أحد يومى الخميس والجمعة بشكل مبدئى كموعد لانطلاق المعسكر الذى سيمتد لمدة 14 يومًا.

ويفضل الفرنسى كارتيرون، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.