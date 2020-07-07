حسام البدري يكشف علاقته بمانويل جوزيه ويعلق على ترشيحه لتدريب الزمالك

تحدث حسام البدري مدرب منتخب مصر عن علاقته بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي الأسبق.

وشغل البدري منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في أوقات سابقة.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " عملت مع جوزيه لثمان سنوات، وتعلمت منه الكثير في

الأمور التدريبية".

وأضاف " جوزيه حقق نجاحات كبيرة للغاية مع النادي الأهلي، لأنه يمتلك قدرات تدريبية رائعة".

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وأردف " لا يوجد أي أزمات بيني وبين جوزيه، وكان أول طلب له في ولايته الثانية هي انضمامه للجهاز الفني معه".

وتطرق في حديثه عن ترشيحه لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، حيث علق قائلاً " نادي الزمالك كيان كبير للغاية، وتشرفت بترشيحي لتدريبه، لكني دائماً ما أقول أن الأندية الكبيرة أولى بأبنائها".

وطرح اسم حسام البدري لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، وذلك عقب رئيس السويسري كرستينا جروس عن تدريب القلعة البيضاء في العام الماضي.

وتابع " بصفتي مدرباً أستطيع التعامل مع مرتضى منصور، حتى إن أصبح رئيساً لاتحاد الكرة".