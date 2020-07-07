حسام البدري يكشف أفضل 11 لاعباً دربهم خلال مسيرته التدريبية

كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر، عن أفضل اللاعبين الذي دربهم من وجهة نظره خلال مسيرته التدريبية.

وقال البدري خلال تصريحات تلفيزيونية عبر قناة النهار، " أفضل من دربتهم هم عصام الحضري، أحمد فتحي، شادي محمد، وائل جمعة، سيد

معوض، حسام عاشور، عبد الله السعيد، ومحمد أبو تريكة، محمد بركات، عماد متعب، جدو".

وأضاف " كنت أتمنى أن أقوم بتدريب حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق، وحاولت أن أضمه للنادي

الأهلي أثناء قيادتي للمهام الفنية بالنادي".

وعن رحيل عبدالله السعيد عن النادي الأهلي وانضمامه لنادي بيراميدز، قال البدري " إلى الأن لم يجد النادي الأهلي البديل المناسب لخلافة عبدالله السعيد في مركزه".

وأتم البدري تصريحاته " النادي الأهلي هو من صنع اسمي وتاريخي ولن استطع أن أصف مدى ارتباطي بالنادي الأهلي".