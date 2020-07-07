حسام البدري : كينو لم يٌعرض عليّ أثناء تواجدي مع الأهلي

أكد حسام البدري مدرب منتخب مصر، أن البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز السابق ونادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي الحالي، لم يُعرض عليه أثناء توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " لم يتم عرض البرازيلي

كينو عليّ أثناء قيادتي المهام التدريبية بالنادي الأهلي".

وكانت تقارير إعلامية أشارت أن البرازيلي كينو قد عُرض على حسام البدري في وقت سابق، وذلك بعد تألق المحترف البرازيلي الملفت في العام

الماضي مع نادي بيراميدز.

وتطرق في حديثه إلى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، " تواجد رمضان صبحي بالنادي الأهلي وكذلك احترافه أوروبيا ولعبه للمنتخب الأولمبي، جعله يتحمل المسؤولية داخل الملعب، لذلك تألق مع المنتخب الأولمبي وساهم بصورة كبيرة في تتويج مصر بأمم إفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو".

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