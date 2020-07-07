حسام البدري : محمد صلاح ظاهرة وأسطورة.. وهذا ما يحدث لي حينما أسمع جملة "فخر العرب"

أشاد حسام البدري مدرب منتخب الوطني، بالمحترف المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مشيراً أن الأخير أصبح ظاهرة وأسطورة بعد النجاحات التي حققها في الملاعب الأوروبية.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " محمد صلاح ظاهرة وأسطورة كروية، وما وصل إليه من نجاحات يستحقه بكل تأكيد، وليس

من فراغ".

وأضاف " محمد صلاح يمتلك قدرة كبيرة على التطور بشكل دائم وسريع، ولديه عقليه احترافية جيدة للغاية".

وأردف " جسدي يقشعر حينما أسمع جملة محمد صلاح فخر العرب، فهو يستحق ذلك، لأنه يمتلك شخصية رائعة وجميع اللاعبين يحبونه".

وأتم " هناك بعض الدراسات والأبحاث تؤكد أن التعصب الديني تجاه المسلمين في أوروبا قل بسبب محمد صلاح".

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يذكر أن محمد صلاح ساهم في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد غياب الريدز عن التتويج بالبريميرليج لمدة 30 عاماً، كما أنه ساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة لكونه أول لاعب مصري يتوج بهداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين.