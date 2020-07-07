حسام البدري يكشف نصيحته لـ حسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

أكد حسام البدري مدرب منتخب مصر، أنه نصح حسام عاشور لاعب النادي الأهلي بالاعتزال داخل القلعة الحمراء.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار الفضائية، " أجريت اتصالاً مع حسام عاشور في بداية الازمة وطالبته بالتفكير جيداً في إنهاء مسيرته داخل

النادي الأهلي، وذلك لتاريخه الكبير داخل القلعة الحمراء والبطولات التي حققها".

وأضاف " حسام عاشور وريف إكرامي وأحمد فتحي ثلاثي أعطى للنادي الأهلي الكثير وحققوا بطولات كثيرة، ولهم تاريخ كبير".

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وتابع " أطالب الجماهير بعدم الحزن على رحيلهم".

وعن ما أثير عن رفض البدري تواجد عماد متعب مديرا للكرة في الجهاز الفني للمنتخب المصري، رد البدري قائلا" بالتأكيد لم أرفض عماد متعب، فهو الذي اعتذر عن الترشح للمنصب وقتها".

وواصل " حينما عرض عليّ اسم عماد متعب، أخبرت عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، بأنني لا أمانع ترشح متعب للمنصب".