أحمد مرتضى : استاد الزمالك سيكون مختلف عن الاستادات المصرية

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ستاد الزمالك الذي سيتم انشائه في مدينة السادس من أكتوبر.
وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " نعمل على ان يكون ستاد الزمالك مختلف تماما عن الاستادات الموجودة في مصر، على أن يكون بدونتراك ويسع لـ 40 أف متفرج".
وأضاف " نخطط لإنشاء أول مستشفى خاص بالرياضيين وإصابات الملاعب في الفرع الجديد للنادي"
وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك " أتفقنا على توقيع بروتوكول تعاون مع البنوك المتعاقد معها النادي، حولكيفية تسديد اشتركات العضوية، بحيث يتم تحديد قيمة العضوية لأول 5000 ألاف عضو بأسعار ما، وفي المرحلة الثانية تزيد القيمة بنسبة 30 % وكذلك في المرحلة الثالثة تزيد 30 % أخرى".
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق أن منافسات الدوري ستعود ابتداءا من السابع من اغسطس المقبل بعد توقف دام اكثر من اربعة أشهر على اثر تداعيات فيروس كورونا.
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