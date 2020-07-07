محمد فاورق : نبيل دونجا يواصل التضحية للانتقال إلى نادي الزمالك

أكد محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو أن نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رفع شعار التضحية في الوقت الحالي للانضمام إلى الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأكد دونجا، لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له في الموسم المقبل.

كما أبدى دونجا، مرونة كبيرة مع مسئولي الزمالك بالحصول على قيمة

مالية أقل مما كان يتقاضاها مع بيراميدز.

شهدت مفاوضات مكثفة بين نبيل عماد "دونجا" نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومسئولي نادي الزمالك.

وعلمت الوفد ان اللاعب رحب بفكرك الانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما تمت مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بعقد دونجا مع النادي

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الابيض حال اتمام الصفقة.

وعلمت الوفد ان بيراميدز يجري مفاوضات مكثفة مع الزمالك خلال الفترة الحالية خول احراء صفقة تبادلية بين عدد من لاعبي الفريقين.

وتم طرح اسم دونجا كأحد الاسماء المرشحة للانتقال الي الزمالك رفقة عبد الله بكري قلب دفاع الفريق، كما تمت مناقشة امكانية انتقال رجب بكار الطهير الايمن الي نادي الزمالك.

ويتوقف اتمام صفقة انضمام دونجا الي الزمالك علي توصل ادارتي الناديين لاتفاق مرضي للطرفين، بعد ان حصل النادي الابيض علي موافقة اللاعب علي ارتداء قميصه عقب نهاية الموسم الحالي.