رياضة | ترتيب الدوري الإسباني عقب إنتهاء مباريات الجولة ال34

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني عقب إنتهاء مباريات الجولة ال34 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الأسبوع الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بإقامة مباراة إشبيلية وإيبار على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، والتي انتهت بفوز إشبيلية بهدف دون رد.

مازال ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة، وعلى الجانب الآخرا يأتي الغريم التقليدي فريق برشلونة في المرتبة الثاني برصيد 73 نقطة.

وتمكن برشلونة من تحطيم فريق فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى الجانب الآخر سرق ريال مدريد الفوز من أتلتيك بلباو، بهدف نظيف احرز الهدف قائد الفريق راموس من ضربة جزاء في نفس الجولة.

وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد إنتهاء مباريات الأسبوع ال34 كالتالى:-

1 ريال مدريد، 77 نقطة.

2 برشلونة، 73 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد، 62 نقطة.

4 إشبيلية، 60 نقطة.

5 فياريال، 54 نقطة.

6 خيتافي، 53 نقطة.

7 ريال سوسيداد، 51 نقطة.

8 أتلتيك بلباو، 48 نقطة.

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9 غرناطة، 47 نقطة.

10 فالنسيا، 47 نقطة.

11 أوساسونا، 45 نقطة.

12 ليفانتي، 43 نقطة.

13 بلد الوليد، 39 نقطة.

14 ريال بيتيس، 38 نقطة.

15 سيلتا فيجو، 35 نقطة.

16 إيبار، 35 نقطة.

17 ألافيس، 35 نقطة.

18 مايوركا، 29 نقطة.

19 ليجانيس، 28 نقطة.

20 إسبانيول، 24 نقطة.