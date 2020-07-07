رياضة | رحيل 4 لاعبين من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رحيل 4 لاعبين من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة انتر ميلان الإيطالي فى رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وذكرت صحيفة" لاجازيتا ديللو سبورت " أن النيراتزوري قرر رحيل 4 لاعبين وهم دييجو جودين، ماتياس فيتشينو، روبيرتو جاليارديني، كريستيانو بيراجي.

وأوضحت الصحيفة أن النادى سيقيم وضع اليكسيس سانشيز خلال الفترة المقبلة .

وكان انتر ميلان خسر أمس أمام بولونيا بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الايطالي .