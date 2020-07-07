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رياضة | ترتيب هدافي الدوري الاسباني

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

انتهت اليوم مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الاسباني بعد إقامة مباراتان وهم تعادل ليفانتى مع ريال سوسيداد وفوز إشبيلية على إيبار بهدف دون رد .

وكان استمر فى الفوز بعدما قاد سيرجيو راموس فريقه للفوز على نظيره اتليتك بيلباو بهدف دون رد ، بينما حقق الفوز على فريق فياريال برباعية مقابل هدف .

ترتيب هدافي الدوري الاسباني.

ليونيل لاعب برشلونة 22 هدف 

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 17 هدف 

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جيرارد مورينو لاعب فياريال 16 هدف 

لويس سواريز لاعب برشلونة 14 هدف 

لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية 13 هدف 

راؤول جارسيا لاعب اتليتك بيلباو 13 هدف 

إياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو 13 هدف

انتى بوديمير لاعب مايوركا 12 هدف

الفارو لاعب اتليتكو مدريد 11 هدف

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