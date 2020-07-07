رياضة | ترتيب هدافي الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الاسباني بعد إقامة مباراتان وهم تعادل ليفانتى مع ريال سوسيداد وفوز إشبيلية على إيبار بهدف دون رد .

وكان ريال مدريد استمر فى الفوز بعدما قاد سيرجيو راموس فريقه للفوز على نظيره اتليتك بيلباو بهدف دون رد ، بينما حقق برشلونة الفوز على فريق فياريال برباعية مقابل هدف .

ترتيب هدافي الدوري الاسباني.

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 22 هدف

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 17 هدف

Advertisements

جيرارد مورينو لاعب فياريال 16 هدف

لويس سواريز لاعب برشلونة 14 هدف

لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية 13 هدف

راؤول جارسيا لاعب اتليتك بيلباو 13 هدف

إياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو 13 هدف

انتى بوديمير لاعب مايوركا 12 هدف

الفارو موراتا لاعب اتليتكو مدريد 11 هدف