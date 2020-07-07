رياضة | الكشف عن حقيقة الخلاف المالي بين مروان محسن والأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة الخلاف المالي بين مروان محسن والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مقرب من مروان محسن مهاجم الأهلي، عن حقيقة ما تردد عن وجود خلاف مالي مع إدارة ناديه بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

حقيقة الخلاف مالي بين مروان محسن والأهلي

تحدثت مصادر صحفية مساء اليوم الاثنين أنه لا خلافات بين مروان محسن وإدارة الأهلي.

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وأوضحت المصادر أن ما تردد عن اشتراط مروان محسن التواجد ضمن لاعبي الفئة الأولى بالفريق أو تقاضي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضافت المصادر أن مروان محسن استجاب لرغبة الأهلي، بتواجده ضمن الفريق وتجديد تعاقده، ويتولى حاليًا وكيله التفاوض مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، دون شروط مسبقة وبترحيب كامل منه لاستمرار مسيرته مع الأحمر.

الجدير بالذكر أن مسئولي الأهلي أعلنوا في وقت سابق، فتح ملف التجديد لمروان محسن، بناء على طلب السويسري رينيه فايلر.