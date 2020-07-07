رياضة | صراع كبير وشرس على نجم نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع كبير وشرس على نجم نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول آرسنال الإنجليزي في صراع شرس مع كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وذلك من أجل الحصول على خدمات أحد نجوم الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن أندية آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع آلان ساينت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آلان ساينت ماكسيمين كان قد انتقل إلى نيوكاسل في صيف العام الماضي قادمًا من نيس الفرنسي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني ويبدو في طريقه إلى الرحيل بعد سلسلة من العروض المميزة في الآونة الأخيرة.

وأكد الموقع الفرنسي أن آرسنال يترقب إمكانية رحيل مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت وذلك ضمن صفقة الحصول على خدمات توماس بارتي نجم خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكر الموقع الفرنسي أن ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل كان قد صرح مؤخرًا بأنه لا ينوي التخلي عن آلان ساينت ماكسيمين مؤكدًا أن النجم الفرنسي هو أفضل صفقة في الدوري الإنجليزي مقارنة بالمبلغ الذي دفع من أجله.