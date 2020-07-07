رياضة | البدري يكشف عن التشكيل الأفضل للاعبين في مسيرته التدريبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البدري يكشف عن التشكيل الأفضل للاعبين في مسيرته التدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأفضل من اللاعبين، والذي قام بتدريبه خلال مسيرته الكروية. وقال البدري في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية النهار بعدما حل ضيفا ببرنامج أوضة اللبس، أفضل تشكيل في مسيرتي التدريبية هو :- حراسة المرمى : عصام الحضري Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي - وائل جمعة - شادي محمد - سيد معوض خط الوسط : حسام عاشور - عبد الله السعيد - محمد بركات - محمد أبو تريكة - محمد ناجي "جدو" خط الهجوم : عماد متعب.

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