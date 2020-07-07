رياضة | البدري: تمنيت تدريب حسني عبد ربه.. ورفضت الزمالك لأن كل ناد أولى بأبنائه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البدري: تمنيت تدريب حسني عبد ربه.. ورفضت الزمالك لأن كل ناد أولى بأبنائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه كان يتمنى تدريب حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق في أي فريق تولى تدريبه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تمنيت تدريب حسني عبد ربه وكنت أتمنى ضمه إلى النادي الأهلي، وحاولت ضمه".

وتابع :"تجربة المنتخب الأوليمبي لم تكن صادمة في مشواري، ولكنها لم يوجد بها منطق، ولكن التحضير للبطولة لم يكن لها وقت كما أننا لم نخوض مباريات قوية بجانب عدم تواجد اللاعبين المحترفين".

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وواصل :"سوء التوفيق وراء عدم نجاح تجربتي مع منتخب مصر الأوليمبي".

وأشار :"شعرت بأن هناك تعسف من جانب مسؤولو نادي بيراميدز ولذلك قررت استبعدت اللاعبين من معسكر منتخب مصر، لا أقبل أن يضعني أحد تحت المساوة حتى لو كلفني هذا الأمر أن ينقص عدد اللاعبين".

وعن موقفه من تدريب الزمالك قال :"كل كيان كبير مثل النادي الأهلي أو الزمالك وأبناء كل ناد هم أولى".

وزاد :"قادر على التعامل مع مرتضى منصور في أي منصب يتولاه".