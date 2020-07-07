شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبدأ تدريبات مكثفة على فترتين صباحا ومساءا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز بداية من اليوم الثلاثاء التدريب على فترتين صباحاً ومساءاً لرفع الحمل التدريبى ، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية و الفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ مايزيد عن اربعة أشهر بسبب جائحة كورونا ، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كافة الأصعدة بشكل سريع ، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ويبذل مسئولو النادى الاسماعيلى جهودًا كبيرة في سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كافة من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبي والادارى عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا ( COVID 19 )، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .