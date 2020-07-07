شكرا لقرائتكم البدري: استطيع التعامل مع مرتضى منصور كمدرب وعبد الله السعيد ملوش بديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه كمدرب يستطيع التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك حتى لو أتى رئيس اتحاد الكرة ، وأضاف البدري في تصريحات تلفزيونية:" " تشرفت بترشحي لتدريب نادي الزمالك وكنت سعيد جدًا، دائما اقول الكيانات الكبيرة لأولادها، واسناد المهمة لي كان سيثير جو من التوتر وهذا ليس لمصلحة النادي والفريق، والمسؤولين في الزمالك أقتنعوا بذلك".

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز لا يوجد له بديل في الأهلى حتى هذه اللحظة " موضحا أنه كان يتمنى تدريب حسنى عبدربه لافتا أنه حاول ضمه للأهلى من الإسماعيلى ولكن لم ينجح.

تابع :" أبو تريكة وبركات لاعبان مختلفان لا يمكن مقارنتهما سويا فلكل منهما أسلوبه الخاص ولكنها من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية".

أكمل :" لم أمانع تواجد عماد متعب في منصب مدير منتخب مصر بل هو من رفض فكرة الترشح من الأساس".

واختار البدري تشكيل أفضل 11 لاعب في مسيرته التدريبية كالتالى..

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في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: سيد معوض- شادي محمد- وائل جمعة- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: محمد ناجي جدو- محمد أبو تريكة- محمد بركات

في الهجوم: عماد متعب