شكرا لقرائتكم البدري: توليت تدريب المنتخب في فترة صعبة وشارة الـ"قائد" غيرت رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنى تولى مسئولية الفراعنة في فترة صعبة جدًا موضحا أنه غير راضى عن التعادلين في بداية مشواره أمام كينيا وجزر القمر.

أضاف البدري في تصريحات تلفزيونية:" الجهاز الفني الحالي واجه ظروفا صعبة في بداية عمله بإصابة كوكا ومحمد صلاح وعدم انضمام مصطفى محمد ورمضان صبحي لانشغالهما ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا".

تابع البدري:" جهاز منتخب مصر على قلب رجل واحد والعلاقة بيننا مميزة في الجهاز الفني كل شخص له دوره وطريقته في التعامل مع اللاعبين والإعلام والآخرين".

وواصل :" ليس شرط أن نضم كل محترف للمنتخب وإذ كان هناك بعض اللاعبين لم يتفهموا هذا الأمر سيكون بالنسبة لي مشكلة وسيكون من الصعب أن يتواجد هذا اللاعب معي فمصلحة الفريق أهم شىء لدي".

وتحدث البدري عن علاقته بجوزيه قائلا:" تعلمت من جوزيه الكثير جدًا وتعاونت معه لمدة 8 سنوات كان لديه قدرات قيادية ومميزات في التعامل وشربت منه السيطرة على غرفة الملابس وهو أكثر مدرب استفدت منه ولا يوجد مشاكل بيني وبينه وأول طلب لجوزيه في فترته الثانية كان وجودي معه".

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أكمل :"كان لدي رهبتين أثناء تولي القيادة الفنية للأهلي بعد جوزيه الأولى هي تولى مسؤولية النادي الأهلي والثانية أن الولاية كانت بعد جوزيه مدرب كبير واللاعبين يحبونه وحقق نجاحات كبيرة جدًا".

وأردف :"غرفة الملابس أهم شىء للمدرب في قيادة أي فريق وتمثل الكثير للمدرب ولها دور كبير سواء في النجاح أو الإخفاق".

أكد :" حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي الثلاثي تاريخ كبير جدًا ولهم أسمائهم وأعطوا للأهلي بشكل مميز وأطلب من الناس عدم الحزن على رحيلهم

واختتم :"مستوى رمضان صبحي اختلف في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا لأنه كان قائدًا وتحمل المسؤولية".