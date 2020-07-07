شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفتح خزائنه لـ«ترميم» الدفاع فى الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك برشلونة لاستعادة موهبته الشابة من مانشستر سيتى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ودخل برشلونة ومانشستر سيتى فى مفاوضات بشأن إريك جارسيا، حيث أبلغ البارسا النادى الإنجليزى برغبته فى الحصول على خدمات المدافع الشاب هذا العام.

وقد يصبح جارسيا (19 عاما) أحد أبرز صفقات هذا الصيف، ووضع البلوجرانا نصب عينيه مدافع السيتى لتدعيم الخط الخلفى للفريق الإسبانى، وقد بدأت المحادثات بين الناديين بالفعل، حسبما أفادت صحيفة (سبورت) الرياضية الكتالونية. وكشف النادى الكتالونى عن اهتمامه بالحصول على توقيع قلب الدفاع الإسبانى الذى يرتدى قميص السيتيزن حاليا لكن عقده مع الفريق الإنجليزى ينتهى فى صيف 2021، إلا أن المفاوضات لا تزال فى مرحلة مبدئية بعد ولم تنتقل للجدية اللازمة لضمان عودة جارسيا إلى ملعب كامب نو.

يذكر أن اللاعب هو أحد خريجى أكاديمية (لا ماسيا) وقد رحل فى 2017 إلى إنجلترا حيث لعب تحت إمرة مواطنه بيب جوارديولا، وشارك مع السيتى هذا الموسم على مدار 447 دقيقة، ولعب أساسيا خلال الفوز الكبير الذى حققه مانشستر سيتى على ليفربول بطل البريمير ليج 4-0 مساء الخميس.

وتابع برشلونة لاعبه الشاب منذ رحيله عنه سواء مع السيتيزن أو منتخب إسبانيا، قبل أن يقرر مسؤولو النادى الكتالونى الاتجاه للتعاقد معه.

ولا يبدو أن عودة جارسيا إلى البارسا ستكون فورية نظرا لأن موسم الانتقالات سيكون طويلا هذا العام، كما أن الفريق الإنجليزى لا يزال ينافس فى دورى الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزى، ما يعنى أن الانتظار حتى نهاية الموسم أمر لا مفر منه. أما حال فشل المفاوضات، فسيتعين على برشلونة الانتظار حتى الصيف المقبل حين ينتهى عقد جارسيا مع مانشستر سيتى ويصبح بوسعه الانتقال بشكل حر وبدون أى تكلفة.

وأشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفى الخاص ببرشلونة، حيث كشفت صحيفة «ذا صن» أن حلم برشلونة فى استعادة إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتى بات مهددًا بالضياع.

كان برشلونة تواصل مؤخرًا مع مانشستر سيتى ووكيل جارسيا، لاستعادة اللاعب الذى ينتهى عقده فى صيف 2022. وأشارت الصحيفة إلى أن سيتى أغرى جارسيا برفع راتبه من 12 إلى 40 ألف إسترلينى أسبوعيًا، واللاعب وافق على عقده الجديد الذى يمتد إلى 5 مواسم.

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وأوضحت أن تكيف جارسيا مؤخرًا مع خطط المدرب بيب جوارديولا، وراء جذب أنظار برشلونة لاستعادة لاعبه السابق.

وتحدث جارسيا مع جوارديولا، بأنه يريد البقاء فى مانشستر سيتى، وسعيد بخطط النادى للمستقبل.