شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى: جواو فيليكس لايزال يبحث عن استعادة حسه التهديفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميونى، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على ريال مايوركا فى افتتاح الجولة الـ34 من الليجا، إن مهاجم الفريق الشاب جواو فيليكس لايزال يبحث عن استعادة حسه التهديفى، مطالبا إياه بالهدوء وعدم التسرع فى هز الشباك لتحقيق مراده.

وكان جواو فيليكس قد غادر أرض الملعب وهو غاضب لدى استبداله (ق54) ليحل مكانه أنخيل كوريا، بعدما أهدر أكثر من فرصة واضحة للتسجيل خلال الشوط الأول.

وصرح سيميونى عقب المباراة: «كان يعانى من كدمة منذ مباراة ألافيس، لايزال يحاول البحث عن أفضل مستوياته، دائما ما يسعى لإيجاد فرص للتسجيل ونأمل أن يستعيد ذلك بالهدوء والطمأنينة لإظهار جودته».

وحول ركلة الجزاء التى نجح فى تسجيلها ألفارو موراتا ليفتتح التسجيل، بعد إهدارها أولا قبل أن يقرر الحكم إعادتها بعد الاحتكام للفار، قال «كان واثقا من تسجيلها، كلاهما سددهما بشكل جيد». وتابع: «كنا بحاجة لهذا الفوز لتعزيز الأداء الجيد الذى قدمناه أمام برشلونة، الفريق نزل بشكل جيد للغاية وبحث عن اللعب العمودى فى وجود يورنتى وكاراسكو على الجانبين. كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر فى الشوط الأول، لكننا خرجنا منها بفارق مريح للفوز بالمباراة». وعزز أتلتيكو مدريد بهذا الانتصار الخامس له فى آخر ست جولات، من احتلاله للمركز الثالث بـ62 نقطة، فى حين ازداد الوضع سوءا فى مايوركا باحتلاله للمركز الثامن عشر الذى يهبط بصاحبه لدورى القسم الثانى.