إنتر ميلان يوجه صدمة مدوية لبرشلونة بسبب «لاوتارو»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تطور جديد بشأن ارتباط الأرجنتينى لاوتاور مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان جونيور فيربو، ظهير برشلونة، أكثر من ارتبط اسمه بتضمينه داخل صفقة لاوتارو، لتقليل قيمة الشرط الجزائى البالغ 111 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن مصادر قريبة من إنتر ميلان أكدت أن النادى لم يعد مهتمًا بضم فيربو ضمن صفقة لاوتارو مما يعقد الأمور على الفريق الكتالونى فى الحصول على خدمات النجم الأرجنتينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولى من يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع فيربو خلال الموسم المقبل، كى يكون بديلًا لماريو روى. يذكر أن الشرط الجزائى فى عقد لاوتارو مع إنتر ميلان ينتهى يوم 7 يوليو الجارى، وسبق أن أكدت عدة مصادر عدم قدرة برشلونة على دفع 111 مليون يورو.