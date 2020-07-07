شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدورى الألمانى تعمل لإعادة الجماهير للمباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريستيان شيفرت رئيس رابطة الدورى الألمانى أن الرابطة تعمل عن كثب مع وزارة الصحة الألمانية من أجل إعادة الجماهير للمباريات.

وقال شيفرت لصحيفة «فرانكفورتر الجمينه سونتاج تسيتونج»: «ترسيخ الأعمال الاعتيادية سيكون التحدى الكبير المقبل»، بعد الانتهاء من موسم 2019 /2020 وسط بروتوكول صحى مشدد ودون حضور الجماهير عقب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتحظر ألمانيا التجمعات بأعداد كبيرة حتى 31 أكتوبر المقبل، إلا إذا تم تتبع كل الحاضرين، وبناء على ذلك، قال شيفرت إن هناك جهودا تبذل من أجل عودة الجماهير، خاصة أن الموسم المقبل من الدورى الألمانى سينطلق فى منتصف سبتمبر المقبل.

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وقال شيفرت: «نعمل على مثل هذه المبادئ التوجيهية، هذه هى الأفكار الأولى التى يتم التباحث بشأنها مع وزارة الصحة».

وأشار: «ليس هناك فرق بين إحضار 200 شخص فى مسرح أو خمسة آلاف شخص فى استاد دورتموند».

وأكد: «علينا دائما أن نجد حلولا فردية تستند إلى البنية الأساسية وربما إلى وضعية الوباء فى المنطقة أيضا».

وختم شيفرت بالقول: «علينا أن نتعلم كيفية إدراج الشكوك فى حساباتنا، علينا أن نتوقف عن الشعور بعدم الأمان، بخلاف ذلك ستكون الأوضاع صعبة فى ألمانيا».