شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشترط مليونى دولار للموافقة على رحيل عبدالرحمن مجدي إلى أياكس الهولندى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى عبد الرحمن مجدى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، والمنتخب الأوليمبى، عرضاً من نادى أياكس الهولندى لقضاء فترة معايشة هناك، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقاً لمصدر مقرب من اللاعب، فإن هناك رغبة من النادى الهولندى لضم اللاعب، خاصة بعدما تم ترشيحه من جانب إحدى شركات التسويق الأجنبية، وأشاد مسؤولو أياكس بمستوى اللاعب بعدما شاهدوا العديد من المباريات التى خاضها مع المنتخب الأوليمبى، والذى نجح فى التتويج ببطولة الأمم الإفريقية للشباب، التى أقيمت بالقاهرة فى العام الماضى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اشترط فيه مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الحصول على 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية التى يعول عليها الجهاز الفنى فى المباريات، فضلا عن أن اللاعب مايزال يرتبط بعقد مع قلعة الدراويش لمدة 3 مواسم مقبلة، ولا يحق له الرحيل دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، كما يناقش المجلس عرضى الأهلى والزمالك، من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكن فى الوقت نفسه تسعى اللجنة الفنية بالنادى لرحيل اللاعب إلى أحد الدوريات الأوروبية.

من جهة أخرى، خضع أمس «الاثنين» أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى وعمال غرف الملابس وكذلك اللاعبون لمسحة كورونا الثانية، ووفقا للإجراءات الطبية من جانب وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وجميع الأندية استعداداً لعودة الدورى، وحرص النادى الإسماعيلى على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق تدريبات الدراويش السبت الماضى، وذلك من حيث تعقيم الكرات المستخدمة فى المران، وجميع الأدوات المستخدمة.