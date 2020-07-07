شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصن «ساسي» خوفًا من العروض الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وائل عباس:

يخضع، اليوم «الثلاثاء»، لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، للمسحة النهائية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، بعدما خضع اللاعبون للمسحة الأولى منذ أيام قليلة، والتى جاءت نتائجها جيدة للفريق، فيما عدا مصطفى فتحى، لاعب الفريق، وأحد أفراد الجهاز الإدارى.

من جانبه، أبدى دكتور محمد أسامة، طبيب فريق نادى الزمالك، استياءه الشديد من إعلان نتائج حالات كورونا بالفريق من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية قبل تسلمها بشكل رسمى.

وعن كريم بامبو، لاعب الفريق، أكد رئيس الجهاز الطبى أن اللاعب لم يخضع لإجراء المسحة الطبية بسبب تواجده فى محافظة البحر الأحمر حاليًا، وسيخضع لها فور عودته وقبل عودته للتدريبات الجماعية.

فى شأن مختلف، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، أن النادى أتمم صفقتين من احتياجات الفريق الأساسية، بشكل نهائى.

وقال أمير مرتضى: «متفق مع المدير الفنى، باتريس كارتيرون، منذ فترة طويلة على احتياجات الفريق الأساسية، وهما لاعبان من أصل الـ 5 الذين أعلن رئيس النادى مرتضى منصور عن الاتفاق معهم، الأمور منتهية تماما مع هذين اللاعبين وناديهما».

وأضاف «أما بالنسبة للثلاثة لاعبين الآخرين، فهم احتياجات مرتبطة بالخطط قصيرة المدى للفريق، ولم نتناقش بشأنهم بعد، فى الموسم الماضى ضممنا 10 لاعبين ونجحوا بنسبة 80%، وبالتالى لن نعقد الكثير من الصفقات هذا الصيف، على الأكثر 5 صفقات، والأولوية تدعيم المراكز الناقصة والحفاظ على الفريق الحالى بعد أن أثبت رجولة وكفاءة فى الكثير من المواقف».

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وعن موقف حميد أحداد، لاعب الفريق المعار للرجاء، قال: «طلبنا استرداد حميد بعد نهاية إعارته يوم 30 يونيو بعد عدم طلب ناديه تمديد الإعارة، ونحاول إعادته للقاهرة مع أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وكارتيرون يرى أنه سينجح مع الفريق».

كما أكد أمير مرتضى أن النادى جاهز لتمديد تعاقد فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، من أجل تحصينه خوفا من العروض الخليجية التى يتلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة. وقال: «فرجانى علاقته جيدة باللاعبين وبكل الأفراد بالنادى رغم وجوده لأقل من سنتين، ومازال يتبقى فى عقده موسم آخر، سنجدد التعاقد حين يكون الوقت مناسبا».