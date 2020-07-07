شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا في الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد أن ساهم بـ100 هدف من 116 مباراة له فى البريميرليج (73 هدفا، 27 أسيست) ليصبح أسرع لاعب غير إنجليزى يساهم بـ100 هدف فى تاريخ البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب «أنفيلد»، أمس الأول، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 89 نقطة، وضمن الريدز رسميا لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، فيما يتواجد أستون فيلا فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

شارك النجم المصرى محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول وحتى النهاية، وشارك محمود حسن «تريزيجيه» أيضًا مع أستون فيلا من بداية اللقاء وحتى الدقيقة 85، فى الوقت الذى جلس فيه أحمد المحمدى على مقاعد بدلاء الفيلانز طوال اللقاء.

ويرغب ليفربول فى كسر الرقم المسجل باسم مانشستر سيتى والمتمثل فى حصد أكثر من 100 نقطة خلال موسم واحد، حيث يتبقى له 12 نقطة فقط، وأمامه 5 جولات متبقية على النهاية.

من جانبه، أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أن فريقه لا يفكر فى تحقيق الأرقام القياسية، قائلًا: «لسنا مهتمين بتحقيق الأرقام القياسية، نفكر فقط فى تحقيق الانتصارات، الآن نفكر فى مباراة برايتون المقبلة، سيحاولون الفوز علينا ويجب أن نكون جاهزين».

Advertisements

أضاف المدير الفنى الألمانى: «الدورى هذا الموسم كان سباقًا صعبًا، لأسباب متعددة، علينا أن نبقى على المسار الصحيح ونقوم بالأشياء الصحيحة.