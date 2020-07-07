شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب التعاقد مع «وادى» المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادى المصرى عرضا رسميا من نادى بيراميدز للتعاقد مع محمود وادى، نجم الفريق البورسعيدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووفقا لمصدر داخل النادى البورسعيدى فإن الإدارة رحبت مبدئيا بانتقال اللاعب، لكنها تنتظر حل أزمة القيد من أجل مناقشة العرض من الناحية المالية.

من ناحية أخرى، أكد محمد الخولى، نائب رئيس المصرى، أن الإدارة سوف تتقدم بطلب رسمى إلى اتحاد الكرة لاستكمال الدورى الممتاز فى أحد الاستادات الموجودة داخل بورسعيد، قائلًا إنهم طلبوا زيادة سعة الاستاد الجديد الذى سيبنى داخل المحافظة. وقال الخولى: سنطلب اللعب فى بورسعيد، سواء على استاد المريخ أو على ملعب بورفؤاد، إذا كانت هناك إمكانية من أجل الحصول على الموافقات الأمنية.

وتابع «إذا استمر الفريق فى اللعب خارج بورسعيد سيكون مطالبا بخوض معسكر للاعبين لمدة 3 أشهر كاملة خارج المحافظة، وهذا أمر صعب للغاية».