شكرا لقرائتكم طارق يحيي: قناة الزمالك هدفها الدفاع ضد الظلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، اليوم الاثنين، إنه منذ تولى مرتضى منصور رئاسة النادي والأمور جميعها تسير بشكل منظم داخل القلعة البيضاء.
وأضاف، أن البعض يهاجم نادي الزمالك بسبب خلاف شخصي مع مرتضى منصور، موضحا أن القناة الخاصة بالنادي هدفها الأول الدفاع عن القلعة البيضاء ضد الظلم الذي تتعرض له من قبل البعض.
وكشف نجم الزمالك السابق، أن هناك نظام وضعه مرتضى منصور ولكل ملف وله مسؤول قبل وصول الأمر لرئيس النادي للوصول لحل.
وأشار إلى أنه قناة الزمالك اصبحت الظهير الاعلامي للدفاع ضد أي شخص يهاجم الزمالك، مؤكدا أنه لا تدخل معارك مع البعض وليس هذا هدفها الأول.
وأتم لاعب الزمالك السابق:" خلال عملي في قناة الزمالك لم اتطرق لبعض الأزمات التي يعاني منها الأهلي كأزمة حسام عاشور، لان هدفي هو الدفاع عن الزمالك فقط".
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