فرج عامر: اجتماع الخطيب يحسم مصير ناصر ماهر وصلاح محسن مع سموحة

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريقه أجرى المسحة الثالثة أمس والنتيجة ستظهر اليوم الثلاثاء، وقال فرج في تصريحات تلفزيونية:" ان الاهلي سيخوض معسكر في الاسكندرية وسيكون هناك مباراة وديه ستجمعهما خلال المعسكر".

وتابع أن لاعبو سموحة وحمادة صدقي يخططون للافضل خلال الفترة المقبلة وخاضوا برنامج بدني مكثف خلال الفترة الماضية لاستعادة حالتهم سريعا.

وأضاف أنه يتمنى استمرار صلاح محسن وناصر ماهر مع سموحة وسيجتمع بالخطيب نهاية الموسم لحسم كل هذه الملفات.

يخضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة عصر اليوم لإجراء المسحة الثالثة بمقر النادى بسموحة وكانت المسحة الأولى والثانية قد ظهرت سلبية للجميع جهاز فنى وطبى وإدارى ولاعبين وعاملين .

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بدأ مران سموحة الصباحى تحت قيادة حمادة صدقى المدير الفنى بتدريبات جماعية بالكرة وسط رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين تدريجيا حتى يصلوا للجانب البدنى المطلوب قبل بدء مرحلة المباريات الودية التى سيضع لها برنامج معين .

وشهد محمد فرج عامر رئيس النادى تدريبات الفريق واستمع للمدير الفنى للأطمئنان على الحالة البدنية والصحية للاعبين، ومن المنتظر أن يلعب سموحة عدد من المباريات الودية الاسبوع المقبل للاطمئنان على الحالة الفنيه للاعبين .

استقر حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة على أستمرار الليبى محمد الترهونى الظهير الأيسر للفريق السكندري، وذلك بعد الانباء التى ترددت عن رغبة الجهاز الفنى فى الاستغناء عن خدماته فى نهاية الموسم الجارى حيث صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم 11 مباراة أحرز خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.

قام حمادة صدقى بعقد جلسة مع الترهونى فى الساعات الماضية طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق فى مباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز وعدم الانشغال يما يتردد عن الاستغناء عنه فى نهاية الموسم الاعتماد عليه فى المباريات المقبلة، فى مركز الجناح، نظرا لما يمتلكه من سرعات ومهارات كبيرة.