شكرا لقرائتكم مروة عيد عبد الملك تكشف كواليس إصابتها بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد المصرية المحترفة في نيس الفرنسي، عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه الفترة الماضية، وقالت عبد الملك في تصريحات تلفزيونية: "في مارس الماضي بعد توقف الدوري شعرت بصداع غير عادي لمدة 12 يومًا قضيتهم بالكامل في الظلام بسبب الصداع"، موضحة أنها أصيبت بالفيروس نظرًا لإصابة زميلة لها بالفريق قامت بتوصيلها إلى المطار.

وتابعت: "أجريت تحليل ومسحة وفوجئت أن التحليل الخاص بي جاء إيجابيًا بالأجسام المضادة، شعرت بصدمة كبيرة وفجأة هاتفني الطبيب وطلب مني البقاء في المنزل، بقيت لمدة ساعة أو اثنين لا استوعب الموقف نهائيًا، لكن بعد قليل وصلتني نتيجة المسحة وكانت سلبية".

وأضافت: "اتضح أني كنت مصابة بفيروس كورونا ولم أكن أعلم، وفي النهاية فضل الله عز وجل سبب شفائي من الفيروس".