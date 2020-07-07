شكرا لقرائتكم لاعبو أسوان يخصعون لمسحة كورونا الثالثة بالمركز الأوليمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي، اليوم الثلاثاء، استعداداً لاستناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها 7 أغسطس الجاري بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في سياق متصل، قع أحمد كشري نجم الأهلي السابق، على عقود تدريبه لنادي أسوان لمدة موسم ونصف، وذلك في حضور عضوي مجلس أسوان إيهاب منصور ومحمد حمدي عباس، اللذان تواجدا في معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي.

كما شهدت جلسة كشري مع عضوي أسوان، توقيع أعضاء الجهاز الفني وفي مقدمتهم، أحمد رجب المدرب العام، والدكتورمحمد عبد الغفار أول طبيب للفريق منذ بداية الموسم، وأحمد حيدر مخطط الأحمال.

و أكد أحمد كشرى، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة أنه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملائه ليشكل خطورة عليهم.

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وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365" اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.