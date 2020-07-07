شكرا لقرائتكم حسام البدري: الأهلى صنع إسمى ولم أرفض كينو كما تردد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى إن النادى الأهلى صنع إسمه وتاريخه موضحا أنه لا يستطيع وَصف مدي ارتباطه بالنادي وجمهوره المستمر حتى الآنه لافتا إلى أنه مهما تحدث لن يوفي الأحمر حقه وسيعترف بفضله دائما.

وتحدث البدري في تصريحات تلفزيونية على طريقة رحيله عن القلعة الحمراء قائلا:" رحيلى عن الأهلي لم يكن بسبب سوء النتائج، أي مدرب من الممكن أن يستقيل في أي وقت، ثم جاء عرض المريخ السوداني بعد رحيلي، وحصدت معه الدوري هناك لأول مرة بعد غياب 7 سنوات".

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وأكد المدير الفني للمنتخب الوطنى أنه حقق ألقاب مع النادى الأهلى لم ينجزها أي مدرب مصري " مضيفا :" الجميع رأى نتائجي مع الأهلي والعروض التي كان يقدمها الفريق، وكان هناك نقد غير مقبول في وقت ما، لكنه لأسباب غير طبيعية وأغراض غير حقيقية من قلة تتحدث عن أشياء بعيدة عن الواقع تماما".

وكشف البدري حقيقة رفضه للبرازيلى كينو عندما كان مديرا فنيا للأهلى قائلا :" كينو لم يعرض عليه عندما كان مديرا فنيا للأهلي ولم أرفضه كما تردد".