شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: استاد الزمالك سيكون مختلف ويسع لـ40 ألف متفرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن استاد النادي الجديد الذي سيتم تصميمه في فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وقال أحمد مرتضى في فيديو تم ثه على برنامج "زملكاوي" بقناة الزمالك:: سيتم بناء مستفشى خاصة بالرياضيين واصابات الملاعب بفرع النادي الجديد .

تابع: نحاول انشاء شكل جديد للاستاد مختلف عن كل الاستادات في كرة القدم بمصر بحيث يكون بدون تراك ويسع لـ40 ألف متفرج.

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و قال مرتضى منصور: أنه تم الاتفاق مع البنوك المتعاقد معها النادي على توقيع بروتوكول تعاون ، بحيث نحدد قيمة عضوية لأول 5 آلاف عضوية بسعر معين، ثمفي المرحلة الثانية يتم فتح الاشتراك لـ5 آلاف عضو جديد بزيادة بنسبة 30% من عضوية المرحلة الأولى وكذلك تطبيق نفس القاعدة مع المرحلة الثالثة بحيث تزيد العضوية بنسبة 30% عن المرحلة الثانية.

فيما أكد أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن هناك فندق كبير سيتم تصميمه داخل فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر من أجل استضافة الفرق والمعسكرات الخاصة بالفرق بخلاف جانب استثماري، مشيرا إلى أن والعضويات سيتم تسديدها بالتعامل مع البنوك .