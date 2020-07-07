شكرا لقرائتكم فايز عريبي يكشف عدد المصابين بفيروس كورونا في طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فايز عريبي رئيس طنطا، عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الفريق بعد إجراء مسحتين الأيام الماضية، وقال عريبي في تصريحات تلفزيونية: "لدينا ٤ لاعبين و٣ أفراد في الجهاز الفني مصابين بفيروس كورونا".

وتابع أن الفريق سيخضع لمسحة ثالثة اليوم الثلاثاء وبعدها سيحدد الجهاز الفني موعد معسكر الفريق.

ولفت إلى أن الجهاز الفني يعاني بسبب اصابات كورونا التي أربكت الحسابات بشكل كبير.