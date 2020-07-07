شكرا لقرائتكم حسام البدري: تأجيل أمم أفريقيا أراحنى.. و"كورونا" غيرت خطتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن جائحة كورونا غيرت خطته، موضحا أنه كان ينتظر ما سيعلنه الاتحاد الإفريقي الذي قرر تأجيل أمم إفريقيا موضحا أن هذا القرار أراحه وكذلك العالم كله.

وأضاف البدري في تصريحات تلفزيونية: "اجتمعنا يوم الأحد مع اللجنة الخماسية، وعرضنا وجهة نظرنا بعد قرارات كاف التي كنا نتوقعها، ووضعنا كل السيناريوهات بناء على مواعيد الأجندة الدولية المنتظرة في شهري أكتوبر ونوفمبر".

وتابع: "في حالة إعلان الاتحاد الأفريقي أجندة رسمية في شهر أكتوبر وأتوقع أنه ستكون لتصفيات كأس العالم، سنلتزم بالحصول على أسبوع قبل فترة التجمع للاستعداد للمباريات ومن أجل الانسجام والاستشفاء بعد ضغط مباريات الدوري بسبب الفترة الزمنية بين كل مباراة وأخرى".

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وأكمل: "أما في حالة عدم تسكين مباريات رسمية في شهر أكتوبر وفقا للأجندة الدولية، سنخوض مباريات ودية في تلك الفترة، على أن تقام المباريات الرسمية في شهر نوفمبر".

يُذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة السادسة التي ضمت كلا من ليبيا وأنجولا والجابون، في قرعة مرحلة مجموعات القارة الإفريقية ضمن تصفيات كأس العالم 2022.