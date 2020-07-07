شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفاوض الأنجولي إدواردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام فتح نادي العين باب التفاوض مع لاعب نادي براجا البرتغالي، والمنتخب الأنجولي ويلسون إدواردو (29 عاماً) الذي انتهى عقده مع ناديه، وذلك بناء على رغبة المدير الفني للزعيم بيدرو إيمانويل، خصوصاً أن صفقة اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيدس تواجه بعض الصعوبات مع وكيله، وربما تحسم الأمور بين الطرفين في أي لحظة بالاتفاق السعيد.

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