شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة ليوم الجودو العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلّم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رسالة من الاتحاد الدولي للجودو تفيد بضرورة الإعداد للاحتفال بيوم الجودو العالمي في يوم 28 أكتوبر 2020، وهو يوم الاحتفال السنوي من كل عام تحت شعار «الاتحاد قوة»، والذي يتزامن مع ميلاد البروفيسور الياباني كانو جيغرو ،مؤسس رياضة الجودو وفنون ألعاب الدفاع عن النفس في اليابان، وأول من شرع في تنظيم رياضة الكودوكان، وسن لوائح رياضة الجودو، وأصبح أول عضو آسيوي في اللجنة الأولمبية الدولية عام 1909، وعمل على نشر الجودو في جميع أنحاء العالم، ليصبح للعبة حوالي 200 اتحاد في مختلف القارات، وعن طريقه أصبح الجودو حدثاً رسمياً في الألعاب الأولمبية، اعتباراً من دورة طوكيو عام 1964.
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